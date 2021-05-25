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Сочи могут закрыть для иногородних туристов

Сергей Василенок
25 мая 2021
Сочи могут закрыть для иногородних туристов
Фото: ТАССТАСС
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00:10 — Беларусь обвинила ХАМАС в ложном минировании самолёта Ryanair;
02:06 — Роскомнадзор пригрозил замедлить сервисы Google;
03:00 — ВОЗ предупредила о новом, ещё более смертоносном вирусе;
04:28 — В Роскосмосе подсчитали траты на отправку космонавтов на Луну;
05:27 — Жители Сочи умоляют туристов не приезжать в город на личных авто.
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