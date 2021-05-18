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Лукашенко разрешил силовикам безнаказанно стрелять в протестующих

Сергей Василенок
3 часа назад
Лукашенко разрешил силовикам безнаказанно стрелять в протестующих
Фото: ТАССТАСС
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00:09 — Роскомнадзор передумал блокировать Twitter;
01:12 — Приостановку авиасообщения между Россией и Турцией продлили до конца июня;
02:09 — Лукашенко разрешил силовикам расстреливать участников протестов;
03:09 — ФАС оштрафует «Почту России» за удорожание отправлений;
04:08 — Роскосмос вложил больше 300 млн рублей в миссию на Венеру.
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