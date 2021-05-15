Техно_суббота: Телевизоры продают данные зрителей

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️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

· Электромобили станут ещё эффективнее.

Неделя принесла пару хороших новостей о будущих электромобилях. Немецкая компания Mahle разработала принципиально новый автомобильный электродвигатель без постоянных магнитов.

· Аэротакси готовится к открытию.

Каждый месяц мы слышим новости о проектах летающих автомобилей и воздушных такси, но все они не выходят за пределы прототипов. Но, кажется, проект компактного летающего транспорта наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. Британская компания Urban-Air Port получила от правительства грант на строительство компактных аэропортов для своих воздушных такси.

· Телевизоры-шпионы приносят большую прибыль.

Американская компания Vizio, занятая в том числе производством смарт-телевизоров, отчиталась о своих доходах за первый квартал этого года. Финансовый отчёт обескуражил простых потребителей.

· Учёные укротили мухоловку.

Исследователи из Сингапура нашли способ удалённо контролировать хищное растение Венерина мухоловка.

· Дроны в поисках борщевика.