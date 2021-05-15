Техно_суббота: Телевизоры продают данные зрителей

️ Новый выпуск нашего подкаста
о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
· Электромобили станут ещё эффективнее.
Неделя принесла пару хороших новостей о будущих электромобилях. Немецкая компания Mahle разработала принципиально новый автомобильный электродвигатель без постоянных магнитов.
· Аэротакси готовится к открытию.
Каждый месяц мы слышим новости о проектах летающих автомобилей и воздушных такси, но все они не выходят за пределы прототипов. Но, кажется, проект компактного летающего транспорта наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. Британская компания Urban-Air Port получила от правительства грант на строительство компактных аэропортов для своих воздушных такси.
· Телевизоры-шпионы приносят большую прибыль.
Американская компания Vizio, занятая в том числе производством смарт-телевизоров, отчиталась о своих доходах за первый квартал этого года. Финансовый отчёт обескуражил простых потребителей.
· Учёные укротили мухоловку.
Исследователи из Сингапура нашли способ удалённо контролировать хищное растение Венерина мухоловка.
· Дроны в поисках борщевика.
И ещё одна новость из мира растений. Российские ученые из Сколтеха создали искусственный интеллект для квадрокоптеров, с помощью которого роботы смогут фиксировать кусты борщевика с воздуха.