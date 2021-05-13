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У казанского стрелка постепенно умирает мозг

Сергей Василенок
13 мая 2021
У казанского стрелка постепенно умирает мозг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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00:09 — Суд на два месяца арестовал казанского стрелка;
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