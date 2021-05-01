Техно_суббота: В космосе станет тесно

В этом выпуске расскажем:
Апрель этого года принёс сразу несколько новостей о будущем освоении ближнего космоса. Главным ньюсмейкером стал Роскосмос
, откуда пришла весть о планах по созданию полностью отечественной космической станции.
Банковский и технологический гигант Сбер расширяет свою деятельность стремительными темпами. На днях компания заявила о запуске направления «Сбер игры», которое совместит в себе функции игрового издателя и разработчика.
Американская компания Carbon Robotics начала продажи сельскохозяйственного робота, способного уничтожать сорняки с помощью лазера.
Электрификация домов крышами Tesla буксует.
Предприниматель Илон Маск
в очередной раз угодил в скандал, связанный с компанией Tesla, причём на этот раз совершенно заслуженно. В две тысячи шестнадцатом году Tesla представила солнечную кровлю, представляющую собой черепицу, совмещённую с солнечными батареями.
MediaUp делает персональную подборку самого интересного.
Напоследок расскажу вам о новостях, пришедших от моих коллег из Рамблера. Они выпустили новостное мобильное приложение MediaUp с функцией умного подбора контента.