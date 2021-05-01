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Техно_суббота: В космосе станет тесно

Сергей Василенок
10 часов назад
Техно_суббота: В космосе станет тесно
Фото: РоскосмосРоскосмос
Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

Новостройки в космосе.
Апрель этого года принёс сразу несколько новостей о будущем освоении ближнего космоса. Главным ньюсмейкером стал Роскосмос, откуда пришла весть о планах по созданию полностью отечественной космической станции.
Сбер начнёт делать игры.
Банковский и технологический гигант Сбер расширяет свою деятельность стремительными темпами. На днях компания заявила о запуске направления «Сбер игры», которое совместит в себе функции игрового издателя и разработчика.
Лазером по сорнякам.
Американская компания Carbon Robotics начала продажи сельскохозяйственного робота, способного уничтожать сорняки с помощью лазера.
Электрификация домов крышами Tesla буксует.
Предприниматель Илон Маск в очередной раз угодил в скандал, связанный с компанией Tesla, причём на этот раз совершенно заслуженно. В две тысячи шестнадцатом году Tesla представила солнечную кровлю, представляющую собой черепицу, совмещённую с солнечными батареями.
MediaUp делает персональную подборку самого интересного.
Напоследок расскажу вам о новостях, пришедших от моих коллег из Рамблера. Они выпустили новостное мобильное приложение MediaUp с функцией умного подбора контента.
Приложение MediaUp уже доступно в магазинах App Store и Google Play
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