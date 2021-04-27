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Владимир Зеленский начал подготовку ко встрече с Владимиром Путиным

Сергей Василенок
1 час назад
Владимир Зеленский начал подготовку ко встрече с Владимиром Путиным
Фото: ТАССТАСС
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00:10 — Россия продолжает высылать из страны иностранных дипломатов;
01:03 — Мосгорсуд приостановил деятельность структур Алексея Навального;
02:00 — Зеленский согласился встретиться с Путиным;
03:00 — Ежегодный оплачиваемый отпуск для россиян могут продлить ещё на неделю;
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