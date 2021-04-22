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Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Сергей Василенок
13 часов назад
Путин выступил с посланием Федеральному собранию
Фото: ТАССТАСС
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00:10 — Путин выступил с посланием Федеральному собранию;
01:23 — В России прошли акции в поддержку Алексея Навального;
02:21 — Футбольная Суперлига успела просуществовать всего два дня;
03:43 — На Луну хотят отправить робота Марфу.
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