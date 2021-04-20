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Топовые футбольные клубы Европы объявили о создании собственной лиги

Сергей Василенок
16 часов назад
Топовые футбольные клубы Европы объявили о создании собственной лиги
Фото: ReutersReuters
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00:10 — У посольства России в Праге решили отобрать полгектара земли;
01:39 — Эстония возобновляет авиасообщение с Россией;
02:29 — 12 топовых футбольных клубов Европы создали собственную лигу;
04:09 — Раскрыта тайна появления дырки на МКС.
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