Техно_суббота: Китайцы изобрели AirPods 3 раньше Apple

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️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

Майнеры выманивают видеокарты у геймеров.

Трёхсторонняя война между производителями видеокарт, майнерами и геймерами не думает утихать. В этом месяце китайские магазины, желающие заработать на майнерах, прибегли к практически криминальному способу добычи видеокарт. Представляясь представителями двух крупных производителей, мошенники уведомляли геймеров, что их видеокарты Radeon RX580 отзываются в связи с заводским браком. При этом карты не забирали безвозвратно, вместо них магазины предлагают денежную компенсацию или другой адаптер GeForce GTX 1060, который не подходит для майнинга криптовалют.

Китайцы изобрели AirPods 3 раньше Apple.

Китайские мастера подделок этой весной представили копии сразу двух разных продуктов Apple, причем одного из них ещё даже не существует. Речь идет о подделках полноразмерных наушников AirPods Max и неанонсированных AirPods 3. Копия AirPods Max, мягко говоря, далека от оригинала.

Spotify сделали плеер для машины.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify представил свой первый экспериментальный гаджет Car Thing, название которого буквально переводится как автомобильная штука. Устройство представляет собой плеер, который получает музыку из Spotify и транслирует её в автомобильное головное устройство. Не лишним будет напомнить, что и в США, и в России, да и в целом в мире далеко не все машины имеют современные магнитолы с Bluetooth или USB-входом. Spotify Car Thing может подключаться к головному устройству по USB, Bluetooth или через обычный аудиоджек.

Российская ракета получит лыжи.

Неожиданно поступили новости о российской многоразовой ступени для ракет легкого класса под названием «Крыло-СВ». Подобно разгонным блокам для ракет SpaceX Falcon, Крыло-СВ будет аккуратно возвращаться на землю для последующего использования. Если в ракетах Илона Маска ступени садятся вертикально с помощью двигателей, то российское Крыло-СВ, как понятно из названия, будет выпускать крылья и аккуратно планировать на аэродром подобно самолету.

Обновлён рейтинг фитнес-браслетов.