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Путин сделал второй укол

Сергей Василенок
1 час назад
Путин сделал второй укол
Фото: ТАССТАСС
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00:10 — Правила въезда российских туристов из-за рубежа ужесточили;
01:07 — Путин получил вторую дозу вакцины от коронавируса;
02:03 — В забитом туристами Крыму вдвое выросло число заразившихся COVID-19;
02:52 — Visa и MasterCard не планируют уходить из России.
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