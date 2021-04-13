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Рогозин назвал США «засранцами» из-за Гагарина

Сергей Василенок
4 часа назад
Рогозин назвал США «засранцами» из-за Гагарина
Фото: ТАССТАСС
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04:13 — В Санкт-Петербурге сгорело историческое здание «Невской мануфактуры»;
05:33 — Дмитрий Рогозин назвал американцев «засранцами» из-за Гагарина.
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