Техно_суббота: Россия возвращается на Луну

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

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В этом выпуске расскажем:

· Экстремальный апгрейд новых MacBook.

Представленные в прошлом году ноутбуки Apple MacBook с процессором M1, к большому сожалению покупателей, не имеют никаких возможностей для апгрейда.

· Компонент за один доллар поставил всю индустрию на колени.

Дефицит полупроводников, который войдет в историю как одно из самых губительных событий для мира высоких технологий, имеет под собой весьма абсурдную основу.

· Цукерберг и криптовалюта в Signal.

Защищенный мессенджер Signal на этой неделе засветился в новостях дважды, причём оба раза по весьма необычным поводам.

· Россия возвращается на Луну.

Роскосмос поделился подробностями о грядущих миссиях по исследованию Луны. Ближайшая из них, Луна-25, стартует уже в октябре этого года.

· Американцы мечтают о парке юрского периода.