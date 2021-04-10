Техно_суббота: Россия возвращается на Луну

Новый выпуск нашего подкаста
о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
· Экстремальный апгрейд новых MacBook.
Представленные в прошлом году ноутбуки Apple MacBook с процессором M1, к большому сожалению покупателей, не имеют никаких возможностей для апгрейда.
· Компонент за один доллар поставил всю индустрию на колени.
Дефицит полупроводников, который войдет в историю как одно из самых губительных событий для мира высоких технологий, имеет под собой весьма абсурдную основу.
· Цукерберг и криптовалюта в Signal.
Защищенный мессенджер Signal на этой неделе засветился в новостях дважды, причём оба раза по весьма необычным поводам.
· Россия возвращается на Луну.
Роскосмос
поделился подробностями о грядущих миссиях по исследованию Луны. Ближайшая из них, Луна-25, стартует уже в октябре этого года.
· Американцы мечтают о парке юрского периода.
Макс Ходак
, сооснователь компании Neuralink, которая связана с Илоном Маском
, заявил, что в распоряжении человечества уже есть технологии для воссоздания живых динозавров.