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Техно_суббота: Россия возвращается на Луну

Сергей Василенок
9 минут назад
Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
Техно_суббота: Россия возвращается на Луну
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В этом выпуске расскажем:
· Экстремальный апгрейд новых MacBook.
Представленные в прошлом году ноутбуки Apple MacBook с процессором M1, к большому сожалению покупателей, не имеют никаких возможностей для апгрейда.
· Компонент за один доллар поставил всю индустрию на колени.
Дефицит полупроводников, который войдет в историю как одно из самых губительных событий для мира высоких технологий, имеет под собой весьма абсурдную основу.
· Цукерберг и криптовалюта в Signal.
Защищенный мессенджер Signal на этой неделе засветился в новостях дважды, причём оба раза по весьма необычным поводам.
· Россия возвращается на Луну.
Роскосмос поделился подробностями о грядущих миссиях по исследованию Луны. Ближайшая из них, Луна-25, стартует уже в октябре этого года.
· Американцы мечтают о парке юрского периода.
Макс Ходак, сооснователь компании Neuralink, которая связана с Илоном Маском, заявил, что в распоряжении человечества уже есть технологии для воссоздания живых динозавров.
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