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Zoom в России могут заблокировать

Сергей Василенок
7 часов назад
Zoom в России могут заблокировать
Фото: ТАССТАСС
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00:09 — Конфликт в Донбассе опять обострился;
00:54 — Рубль продолжает стремительно падать;
01:53 — Центробанк призвал отказаться от госрегулирования цен;
02:46 — Сервис Zoom в России могут заблокировать;
03:42 — Скульптуры Эрмитажа заподозрили в пагубном влиянии на детскую психику.
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