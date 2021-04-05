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О чём матерятся россияне?

Сергей Василенок
3 часа назад
О чём матерятся россияне?
Фото: ТАССТАСС
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00:10 — Суд отпустил домой пранкера Эдварда Била;
01:39 — Отдых в Крыму этим летом резко подорожает;
02:30 — Facebook допустила утечку данных 550 млн пользователей;
03:56 — О чём матерятся россияне в соцсетях?
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