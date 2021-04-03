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Техно_суббота: Предустановка российского ПО закончилась скандалом

Сергей Василенок
4 часа назад
Техно_суббота: Предустановка российского ПО закончилась скандалом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

Samsung перегнул палку с патриотизмом
Тридцать первого марта, ровно за сутки до начала действия закона о предустановке российских приложений на смартфоны, компания Samsung внезапно разослала на некоторые смартфоны обновление, которое добавило на устройства пользователей новые программы.

Цены на полупроводники растут, и это надолго.

Первого апреля выросла официальная розничная цена на игровую консоль Sony PlayStation 5 в России. К сожалению, это не странная первоапрельская шутка, а грустная правда.
Контент-мейкеров защитят от провала.
Видеохостинг YouTube в апреле начнет тестирование функции отключения показа дизлайков к видео. Сама возможность выразить свое недовольство роликом у пользователей останется, но количество негативных реакций будет скрыто и останется доступным только для автора видео.
Красное вдвойне вкусней, если пьёшь на МКС.
Французский институт вина и виноделия в Бордо подвёл итоги эксперимента с космическим вином. В две тысячи девятнадцатом году на борт международной космической станции был отправлен ящик элитного красного вина урожая двухтысячного года.
Умные помощники хотят лишить гендера.
Датское креативное агентство Virtue Nordic представило гендерно-нейтральный голос для цифровых ассистентов. Бесполый голосовой помощник с лаконичным именем Кью создавался для тех прогрессивных слоёв населения, кто не идентифицирует себя ни с мужчиной, ни с женщиной.
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