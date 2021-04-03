Техно_суббота: Предустановка российского ПО закончилась скандалом

В этом выпуске расскажем:

Samsung перегнул палку с патриотизмом

Тридцать первого марта, ровно за сутки до начала действия закона о предустановке российских приложений на смартфоны, компания Samsung внезапно разослала на некоторые смартфоны обновление, которое добавило на устройства пользователей новые программы.

Цены на полупроводники растут, и это надолго.

Первого апреля выросла официальная розничная цена на игровую консоль Sony PlayStation 5 в России. К сожалению, это не странная первоапрельская шутка, а грустная правда.

Контент-мейкеров защитят от провала.

Видеохостинг YouTube в апреле начнет тестирование функции отключения показа дизлайков к видео. Сама возможность выразить свое недовольство роликом у пользователей останется, но количество негативных реакций будет скрыто и останется доступным только для автора видео.

Красное вдвойне вкусней, если пьёшь на МКС.

Французский институт вина и виноделия в Бордо подвёл итоги эксперимента с космическим вином. В две тысячи девятнадцатом году на борт международной космической станции был отправлен ящик элитного красного вина урожая двухтысячного года.

Умные помощники хотят лишить гендера.