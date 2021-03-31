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«Мытищинский стрелок» готовился к Апокалипсису

Сергей Василенок
16 часов назад
«Мытищинский стрелок» готовился к Апокалипсису
Фото: ТАССТАСС
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00:10 — «Мытищинский стрелок» погиб в сгоревшем особняке;
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02:30 — AstraZeneca переименовала свою вакцину;
03:20 — SpaceX угробила очередной прототип корабля Starship.
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