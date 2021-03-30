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Ведущая «Время покажет» сломала руку в прямом эфире

Сергей Василенок
22 часа назад
Ведущая «Время покажет» сломала руку в прямом эфире
Фото: ТАССТАСС
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00:10 — Движение по Суэцкому каналу возобновилось;
00:59 — Светлану Тихановскую обвинили в подготовке теракта;
02:06 — Домашних животных в России хотят поставить на учёт;
03:05 — Ведущая ток-шоу «Время покажет» сломала руку в прямом эфире;
03:59 — Жители 2000 башкирских сёл массово бросают пить.
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