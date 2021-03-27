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Мир полупроводников сходит с ума - Техно_суббота

Сергей Василенок
11 часов назад
Мир полупроводников сходит с ума - Техно_суббота
Фото: ReutersReuters
Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

Мир страдает без полупроводников.

Жесточайший кризис на рынке полупроводников, разгоревшийся в прошлом году из-за пандемии, начинает выкашивать целые отрасли. Дефицит кремниевых чипов больше всего ударил, как ни странно, по автопроизводителям.

Техпроцессы становятся меньше.

Техпроцесс в полупроводниках — это минимальное расстояние между транзисторами внутри чипа. Чем меньше это расстояние, то есть техпроцесс, тем больше транзисторов можно уместить на одну единицу площади и тем выше будет производительность, например, процессора.

Новые слухи о следующей Nintendo Switch.

Портативная игровая консоль Nintendo Switch бьёт все возможные рекорды продаж пятый год подряд, хотя на сегодняшний день устройство выглядит крайне устаревшим. Уже на момент своего выпуска в две тысячи семнадцатом году Switch не отличалась хорошей производительностью для мобильного устройства.

Уроки пикапа от робота.

Искусственный интеллект то и дело даёт нам поводы удивляться. Диагностика болезней, раскрашивание и анимация старых фотографий, сочинение музыки и написание картин даются компьютеру не хуже, а то и лучше, чем человеку.

Аккумулятор как корпус для устройств.

Одной из проблем современных литий-ионных аккумуляторов является их хрупкость. Стоит только согнуть корпус батареи, как она сразу же перестанет полноценно функционировать, а то и вовсе может загореться.
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