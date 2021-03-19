Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Путин вспомнил поговорки из детства — Как прошла неделя 

Сергей Василенок 11 часов назад
Путин вспомнил поговорки из детства — Как прошла неделя
Фото: ТАСС
«Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:42 — Путин перешёл на детский фольклор в общении с Байденом;
04:55 — AstraZeneca проигрывает Pfizer в «битве вакцин»;
11:53 — Крым отмечает годовщину присоединения к России и продолжает высыхать;
16:16 — Manizha подверглась массовой травле со стороны ксенофобов.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.
►Подписывайтесь на канал Рамблер в Youtube
Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
Подкасты , Apple , Pfizer , Google
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
01:19
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
Происшествия Криминал
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
00:32
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
Происшествия
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
00:57
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
Происшествия Криминал
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
00:26
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
Происшествия
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
00:04
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
Происшествия Азия
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
01:26
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
Происшествия
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
00:08
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
Происшествия Пожары
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
00:39
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
Происшествия Новости Москвы
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
00:20
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
Происшествия Новости Москвы
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
00:19
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение