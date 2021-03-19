«Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:42 — Путин перешёл на детский фольклор в общении с Байденом;
04:55 — AstraZeneca проигрывает Pfizer в «битве вакцин»;
11:53 — Крым отмечает годовщину присоединения к России и продолжает высыхать;
16:16 — Manizha подверглась массовой травле со стороны ксенофобов.
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