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Российских тиктокеров хотят сослать в Якутию

Сергей Василенок
13 часов назад
Российских тиктокеров хотят сослать в Якутию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
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00:09 — Правительство берёт под контроль просветителей;
00:58 — Twitter могут заблокировать через месяц;
01:48 — Пластиковую посуду запретят в ближайшие два года;
02:36 — В Россию впервые проник штамм коронавируса из ЮАР;
03:31 — Российских тиктокеров хотят сослать в Якутию.
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