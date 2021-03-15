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Банки раскроют все тайны клиентов перед ФНС 

Сергей Василенок 17 часов назад
Банки раскроют все тайны клиентов перед ФНС
Фото: ТАСС
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Полиция «накрыла» форум независимых муниципальных депутатов;
01:27 — В России хотят ввести налог для «подозрительно богатых»;
02:19 — ФНС с 17 марта получит расширенный доступ к банковской тайне;
03:07 — AstraZeneca резко сокращает поставки своей вакцины в Европу;
03:55 — Британская королевская семья наносит ответный удар по Меган Маркл.
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Видео дня. «Борец с чиновниками» получил 7 лет за вымогательство
Подкасты , Федеральная налоговая служба , Apple , Google
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