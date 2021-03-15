Банки раскроют все тайны клиентов перед ФНС 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Полиция «накрыла» форум независимых муниципальных депутатов;
01:27 — В России хотят ввести налог для «подозрительно богатых»;
03:07 — AstraZeneca резко сокращает поставки своей вакцины в Европу;
03:55 — Британская королевская семья наносит ответный удар по Меган Маркл.
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