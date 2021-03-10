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Россиян хотят сажать за фейки о ценах на продукты 

Сергей Василенок 10 часов назад
Россиян хотят сажать за фейки о ценах на продукты
Фото: ТАСС
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Зеленский захотел встретиться с Путиным;
01:38 — В России хотят сажать за фейки о ценах на продукты;
02:38 — Букингемский дворец отреагировал на интервью Гарри и Меган;
03:45 — Греция открывается для россиян;
04:25 — Россия и Китай договорились строить базу на Луне.
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