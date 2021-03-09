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Британскую королевскую семью обвинили в расизме 

Сергей Василенок 3 часа назад
Британскую королевскую семью обвинили в расизме
Фото: Reuters
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00:09 — Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией;
00:56 — Италия начнёт производство вакцины «Спутник V»;
01:50 — Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме;
03:23 — «Скопинский маньяк» снялся в ток-шоу на федеральном ТВ;
04:17 — Певица Manizha представит Россию на «Евровидении».
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