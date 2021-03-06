⚙️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:
Космический корабль Starship американской компании SpaceX утром четвёртого марта в рамках испытаний совершил долгожданную успешную посадку на землю.
Неделя принесла новую порцию утечек и прогнозов о будущих смартфонах и гаджетах Apple. Наступила весна, а значит, в интернете начали появляться первые реалистичные инсайды от зарекомендовавших себя аналитиков.
Бывший сотрудник правоохранительных органов, а ныне эксперт по кибербезопасности в анонимном интервью рассказал о том, как спецслужбы следят за нами через гаджеты.
На днях Microsoft представила новую социальную платформу для общения в виртуальной и дополненной реальности Mesh. Эта платформа призвана поднять видеообщение через интернет на новый уровень.
Совсем скоро во Франции начнётся строительство необычного парка Tropicalia, который станет маленьким островком южноамериканских тропиков в самом сердце Европы.
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