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Полеты на Марс всё ближе — Техно_суббота 

Сергей Василенок 9 часов назад
Полеты на Марс всё ближе — Техно_суббота
Фото: globallookpress.com
⚙️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
В этом выпуске расскажем:

Starship наконец-то сел.

Космический корабль Starship американской компании SpaceX утром четвёртого марта в рамках испытаний совершил долгожданную успешную посадку на землю.

Новые слухи о гаджетах Apple.

Неделя принесла новую порцию утечек и прогнозов о будущих смартфонах и гаджетах Apple. Наступила весна, а значит, в интернете начали появляться первые реалистичные инсайды от зарекомендовавших себя аналитиков.

Эксперт рассказал о слежке через гаджеты.

Бывший сотрудник правоохранительных органов, а ныне эксперт по кибербезопасности в анонимном интервью рассказал о том, как спецслужбы следят за нами через гаджеты.

Microsoft показала голографические видеоконференции.

На днях Microsoft представила новую социальную платформу для общения в виртуальной и дополненной реальности Mesh. Эта платформа призвана поднять видеообщение через интернет на новый уровень.

Во Франции построят свои тропики.

Совсем скоро во Франции начнётся строительство необычного парка Tropicalia, который станет маленьким островком южноамериканских тропиков в самом сердце Европы.
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Подкасты , SpaceX , Microsoft , Apple , МВД , Google
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