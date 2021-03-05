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«Скопинский маньяк» решил стать телезвездой — Как прошла неделя 

Сергей Василенок 15 часов назад
«Скопинский маньяк» решил стать телезвездой — Как прошла неделя
Фото: Пусть говорят/«Первый канал»
«Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:40 — Жить в России становится всё дороже;
04:42 — Между Украиной и Словакией разгорелся дипломатический скандал;
08:59 — «Скопинский маньяк» вышел на свободу и хочет стать телезвездой;
16:39 — ЕС и США ввели очередные санкции против России;
19:11 — Илон Маск решил построить в Техасе свой «Звёздный городок».
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