Автомобилисты в России станут платить больше налогов 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Пашинян согласился на досрочные выборы и смену формы правления;
01:35 — Россию ждут первые санкции от новой администрации США;
02:29 — Экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный тюремный срок;
03:59 — Россиянам разрешили удалять свои данные из интернета;
05:08 — Российские автомобилисты станут платить больше налогов.
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