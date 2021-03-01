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Солдата избили за отсутствие интереса к службе 

Сергей Василенок 18 часов назад
Солдата избили за отсутствие интереса к службе
Фото: ТАСС
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00:09 — Украина ждёт помощи от США в вопросе возврата Крыма;
01:15 — Навальный попал в одну из самых суровых тюрем России;
02:07 — ФРГ назвала три условия для завершения «Северного потока-2»;
03:03 — В Забайкалье солдата-срочника избили за отсутствие интереса к службе;
03:52 — Россия вошла в топ-5 «горячих точек» по дорожающим продуктам.
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