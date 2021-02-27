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Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:

В этом выпуске расскажем о том:

• Тенденции в развитии смартфонов на этот год,

• Компьютеры с процессором M1 богаты на ошибки,

• Марсоход достиг места назначения,

• Блокировка майнинга не удалась,

• Карьерные самосвалы на водороде.