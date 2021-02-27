Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
В этом выпуске расскажем о том:
• Тенденции в развитии смартфонов на этот год,
• Компьютеры с процессором M1 богаты на ошибки,
• Марсоход достиг места назначения,
• Блокировка майнинга не удалась,
• Карьерные самосвалы на водороде.
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