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Пять технологий будущего для смартфонов — Техно_суббота 

Сергей Василенок 3 часа назад
Пять технологий будущего для смартфонов — Техно_суббота
Фото: depositphotos.com
Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
В этом выпуске расскажем о том:
• Тенденции в развитии смартфонов на этот год,
• Компьютеры с процессором M1 богаты на ошибки,
• Марсоход достиг места назначения,
• Блокировка майнинга не удалась,
• Карьерные самосвалы на водороде.
Подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились», чтобы всегда быть в курсе, где работать за хорошие деньги.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.
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