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МВД хочет взламывать смартфоны россиян 

Сергей Василенок 24 февраля 2021
МВД хочет взламывать смартфоны россиян
Фото: ТАСС
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00:09 — Украина подала в ЕСПЧ иск против России;
01:22 — Из проекта «Северный поток-2» вышло 18 европейских инвесторов;
02:24 — Получены новые доказательства пыток в ярославской колонии №1;
03:21 — МВД закупает оборудование для взлома смартфонов;
04:32 — В Египте уволили чиновницу, назвавшую улицу в честь мужа.
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