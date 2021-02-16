Digital-аналитик: кто это, какая зарплата и как им стать 

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Недовольны текущими доходами? Потеряли работу в пандемию? Или хотите освоить профессию, которая еще долго будет востребована? Тогда каждый вторник слушайте подкаст «Хорошо устроились» , где мы разбираемся: чем занимаются люди новых профессий, за что они получают так много денег, и чему нужно научиться, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом.

Содержание выпуска:

01:00 — Какие зарплата у digital-аналитика;

06:40 — Как попасть в профессию веб-аналитик;

10:00 — Что должен уметь аналитик;

12:00 — История успеха;

20:30 — Можно ли стать аналитиком без специализированных знаний;

24:00 — Как новичкам нужно общаться с рекрутерами;

29:24 — О стажировках;

34:52 — Главные советы начинающему digital-аналитику.