Digital-аналитик: кто это, какая зарплата и как им стать 

Недовольны текущими доходами? Потеряли работу в пандемию? Или хотите освоить профессию, которая еще долго будет востребована? Тогда каждый вторник слушайте подкаст «Хорошо устроились», где мы разбираемся: чем занимаются люди новых профессий, за что они получают так много денег, и чему нужно научиться, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом.
Содержание выпуска:
01:00 — Какие зарплата у digital-аналитика;
06:40 — Как попасть в профессию веб-аналитик;
10:00 — Что должен уметь аналитик;
12:00 — История успеха;
20:30 — Можно ли стать аналитиком без специализированных знаний;
24:00 — Как новичкам нужно общаться с рекрутерами;
29:24 — О стажировках;
34:52 — Главные советы начинающему digital-аналитику.
Подписывайся, тут рассказывают, где работать за хорошие деньги