Илон Маск дал Путину инвайт в Clubhouse 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
01:19 — В Европе признали победу России в гонке вакцин;
02:18 — Илон Маск позвал Владимира Путина на разговор в Clubhouse;
03:19 — Москва приходит в себя после снегопада.
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