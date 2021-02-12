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Россия сбрасывает защитные маски 

Сергей Василенок 18 часов назад
Россия сбрасывает защитные маски
Фото: ТАСС
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:41 — Когда в России закончится масочный режим?
06:38 — Сторонники Навального объявили новую странную акцию;
11:26 — Александр Лукашенко назвал условия своего ухода;
15:08 — Илон Маск «запустил в космос» весь рынок криптовалют;
18:51 — Центральную Россию охватила зимняя паника.
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Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Подкасты , Масочный режим , Интересные новости , Александр Лукашенко , Илон Маск , Apple , Google
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