Россия сбрасывает защитные маски 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:41 — Когда в России закончится масочный режим?
06:38 — Сторонники Навального объявили новую странную акцию;
11:26 — Александр Лукашенко назвал условия своего ухода;
18:51 — Центральную Россию охватила зимняя паника.
Подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились», чтобы всегда быть в курсе, где работать за хорошие деньги.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.