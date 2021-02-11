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Цукерберга объявили банкротом 

Сергей Василенок 8 часов назад
Цукерберга объявили банкротом
Фото: depositphotos.com
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00:09 — Юлия Навальная покинула Россию;
01:32 — Ещё один регион РФ объявил об отмене масочного режима;
02:32 — Школьникам запретили пользоваться смартфонами;
03:17 — РПЦ не верит в закон о запрете мата;
04:13 — Марка Цукерберга объявили банкротом.
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Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Подкасты , Юлия Навальная , Марк Цукерберг , РПЦ , Apple , Google
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