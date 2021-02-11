Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Юлия Навальная покинула Россию;
01:32 — Ещё один регион РФ объявил об отмене масочного режима;
02:32 — Школьникам запретили пользоваться смартфонами;
04:13 — Марка Цукерберга объявили банкротом.
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