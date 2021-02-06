Невероятно дорогой Apple Car всё ближе 

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
В этом выпуске расскажем о том:
· чем удивит покупателей автомобиль Apple,
· каким образом хакеры могут взломать компьютер через игру Cyberpunk 2077,
· каковы характеристики российского ракетного двигателя на сверхпроводниках,
· о чём учёным пишет в электронных письмах шпинат и · как теперь можно разблокировать iPhone по лицу, не снимая маску.
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