Невероятно дорогой Apple Car всё ближе 

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Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»

В этом выпуске расскажем о том:

· чем удивит покупателей автомобиль Apple,

· каким образом хакеры могут взломать компьютер через игру Cyberpunk 2077,

· каковы характеристики российского ракетного двигателя на сверхпроводниках,

· о чём учёным пишет в электронных письмах шпинат и · как теперь можно разблокировать iPhone по лицу, не снимая маску.