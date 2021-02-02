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Россию могут отключить от интернета 

Сергей Василенок 18 часов назад
Россию могут отключить от интернета
Фото: РИА Новости
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00:10 — Третья волна ковида может накрыть Россию уже весной;
00:48 — Россиян предупредили о новом виде мошенничества с «коронавирусными паспортами»;
01:36 — Дмитрий Медведев предупредил об отключении России от интернета;
02:37 — Улететь в Египет можно будет ещё из восьми российских городов;
03:25 — Соперник украл клюшку у хоккеиста Ильи Ковальчука.
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Подкасты , Интересные новости , Дмитрий Медведев , Илья Ковальчук , Apple , Google
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