Портрет Путина предложили поместить на купюру в 5000 рублей 

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00:09 — Через месяц в России появится новая вакцина от коронавируса;
01:18 — Российскому лыжнику Александру Большунову грозит тюремный срок;
02:14 — Изображение Владимира Путина предложили печатать на пятитысячных купюрах;
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