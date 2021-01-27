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Москва

Портрет Путина предложили поместить на купюру в 5000 рублей 

Сергей Василенок 27 января 2021
Портрет Путина предложили поместить на купюру в 5000 рублей
Фото: ТАСС
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Подкасты , Законопроекты , Интересные новости , Том Круз , Александр Большунов , Владимир Путин , Госдума , Apple , Google
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