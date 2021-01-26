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Путин допустил отмену коронавирусных ограничений 

Сергей Василенок 22 часа назад
Путин допустил отмену коронавирусных ограничений
Фото: ТАСС
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00:09 — Владимир Путин впервые лично прокомментировал расследование ФБК о дворце;
01:24 — В России могут отменить большинство коронавирусных ограничений;
02:26 — США вычеркнули Россию из программы по созданию окололунной станции;
03:35 — Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья.
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