Путин допустил отмену коронавирусных ограничений 

Подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились», чтобы всегда быть в курсе, где работать за хорошие деньги.
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Владимир Путин впервые лично прокомментировал расследование ФБК о дворце;
01:24 — В России могут отменить большинство коронавирусных ограничений;
02:26 — США вычеркнули Россию из программы по созданию окололунной станции;
03:35 — Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.