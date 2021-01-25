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Будет ли достроен «Северный поток-2»? 

Сергей Василенок 9 часов назад
Будет ли достроен «Северный поток-2»?
Фото: ТАСС
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00:09 — Будет ли достроен «Северный поток-2»?
01:35 — Мессенджер Telegram заблокировал либералов;
03:03 — Дмитрий Рогозин против Facebook и экс-посла США в России;
04:01 — Конор Макгрегор впервые в карьере проиграл нокаутом.
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