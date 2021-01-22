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Собирается ли Джо Байден дружить с Россией? 

Сергей Василенок 22 января 2021
Собирается ли Джо Байден дружить с Россией?
Фото: EPA
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00:39 — Массовая вакцинация, «ковид-паспорта» и новый препарат от коронавируса;
04:59 — Арест Навального и реакция Кремля на расследование о «Дворце Путина»;
09:08 — Будет ли новый президент США Джо Байден налаживать отношения с Россией?
12:18 — Солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев, получил 24,5 года тюрьмы;
15:52 — Крещенские морозы в Москве сменятся оттепелью.
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