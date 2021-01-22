Собирается ли Джо Байден дружить с Россией? 

Подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились», чтобы всегда быть в курсе, где работать за хорошие деньги.
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:39 — Массовая вакцинация, «ковид-паспорта» и новый препарат от коронавируса;
04:59 — Арест Навального и реакция Кремля на расследование о «Дворце Путина»;
09:08 — Будет ли новый президент США Джо Байден налаживать отношения с Россией?
12:18 — Солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев, получил 24,5 года тюрьмы;
15:52 — Крещенские морозы в Москве сменятся оттепелью.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.