Трамп забрал с собой «ядерный чемоданчик» 

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00:10 — Джо Байден официально вступил в должность президента США;
02:34 — В Кремле прокомментировали новое расследование Навального;
04:09 — Европарламент готовится ввести очередные санкции против России;
05:09 — В Чечне уничтожен последний террорист;
06:09 — Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
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