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Москва

«Газпром» допустил отмену строительства «Северного потока-2» 

Сергей Василенок 20 января 2021
«Газпром» допустил отмену строительства «Северного потока-2»
Фото: ТАСС
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00:09 — Строительство «Северного потока-2» хотят отменить;
01:05 — В России появилась первая вакцина от коронавируса со 100% эффективностью;
02:18 — Опальная американская соцсеть Parler переходит на российский хостинг;
03:21 — «Росатом» установит на ВДНХ две фигуры Лаврентия Берии;
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Подкасты , Северный поток 2 , Строительство , Интересные новости , Лаврентий Берия , Газпром , Apple , Росатом , Google
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