«Газпром» допустил отмену строительства «Северного потока-2» 

Подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились», чтобы всегда быть в курсе, где работать за хорошие деньги.
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Строительство «Северного потока-2» хотят отменить;
01:05 — В России появилась первая вакцина от коронавируса со 100% эффективностью;
02:18 — Опальная американская соцсеть Parler переходит на российский хостинг;
03:21 — «Росатом» установит на ВДНХ две фигуры Лаврентия Берии;
04:25 — В Казани пьяный водитель троллейбуса устроил «посвящение в рыцари».
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.