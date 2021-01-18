Слушайте серию подкастов «Выгодный разговор», как поставить грамотную речь и говорить уверенно — Google Подкастах и Apple Podcasts
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Алексей Навальный вернулся в Россию и сразу же был задержан;
02:00 — В России стартовала массовая вакцинация от коронавируса;
04:07 — В Чёрном море затонул сухогруз с российскими моряками;
05:14 — Хабиб Нурмагомедов может вернуться в большой спорт.
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