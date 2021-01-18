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В России стартовала массовая вакцинация от коронавируса 

Сергей Василенок 1 час назад
В России стартовала массовая вакцинация от коронавируса
Фото: ТАСС
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00:09 — Алексей Навальный вернулся в Россию и сразу же был задержан;
02:00 — В России стартовала массовая вакцинация от коронавируса;
04:07 — В Чёрном море затонул сухогруз с российскими моряками;
05:14 — Хабиб Нурмагомедов может вернуться в большой спорт.
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Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Подкасты , Алексей Навальный , Хабиб Нурмагомедов , Apple , Google
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