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Купающихся на Крещение приравняли к язычникам 

Сергей Василенок 13 января 2021
Купающихся на Крещение приравняли к язычникам
Фото: ТАСС
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00:09 — Пожар в жилом доме в Екатеринбурге унёс жизни 8 человек
01:25 — Компания Pfizer отказалась поставлять свою вакцину в Россию
02:25 — Дональд Трамп в шаге от импичмента. Судьба президента США решится в течение суток
03:43 — Священники РПЦ признали крещенские купания языческим обрядом
04:39 — Гитарист группы Queen Брайан Мэй выпустил парфюм с запахом…барсука.
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Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
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