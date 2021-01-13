Купающихся на Крещение приравняли к язычникам 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Пожар в жилом доме в Екатеринбурге унёс жизни 8 человек
01:25 — Компания Pfizer отказалась поставлять свою вакцину в Россию
02:25 — Дональд Трамп в шаге от импичмента. Судьба президента США решится в течение суток
04:39 — Гитарист группы Queen Брайан Мэй выпустил парфюм с запахом…барсука.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.