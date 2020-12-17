России предрекли нищету 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — Бедных людей в России в ближайшее время станет больше;
01:32 — Отсутствие локдауна Собянин назвал главной мерой поддержки бизнеса во время пандемии;
02:27 — Сенсанционное расследование издания BellingCat, кажется, ввело российские власти и пропагандистов в некий ступор;
04:40 — В Оренбурге суд признал угрозой национальной безопасности объявление о продаже капусты.
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