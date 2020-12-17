Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

России предрекли нищету 

Сергей Василенок 9 часов назад
России предрекли нищету
Фото: Рамблер
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — Бедных людей в России в ближайшее время станет больше;
01:32 — Отсутствие локдауна Собянин назвал главной мерой поддержки бизнеса во время пандемии;
02:27 — Сенсанционное расследование издания BellingCat, кажется, ввело российские власти и пропагандистов в некий ступор;
03:40 — Священники из села Окишино Нижегородской области сожгли церковь с благословения РПЦ;
04:40 — В Оренбурге суд признал угрозой национальной безопасности объявление о продаже капусты.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.
Подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились», чтобы всегда быть в курсе, где работать за хорошие деньги.
Видео дня. Ольга Бузова не хочет оставаться в России
Подкасты , РПЦ , Apple , Google
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
00:59
Выставленные на продажу дети в Красноярске попали на видео
Происшествия
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
00:58
Шнуров спросил Путина, как не ругаться матом
Политика
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
00:15
На глазах у сына отец ограбил игровой автомат
Происшествия
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
00:40
Стюардесса раскрыла места хранения умерших в самолете и попала на видео
Общество
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
01:13
«Русской мафии» нанесли сокрушительный удар
В мире Криминал
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
00:31
Вандалы потушили Вечный огонь в Петербурге и попали на видео
Происшествия
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
00:27
Российский танк-амфибия готов сокрушить врага на море
Армия Наука и техника
Китай впервые превзошел СССР
00:22
Китай впервые превзошел СССР
Наука и техника
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
00:59
Ребенок-пироман сжег новогоднюю елку в центре города
Происшествия
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
01:43
Хоккеист с клюшкой и на коньках прыгнул в прорубь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение