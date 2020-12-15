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Москва

Антитела атакуют организм 

Сергей Василенок 5 часов назад
Антитела атакуют организм
Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — Ученые обнаружили у заболевших коронавирусом антитела, которые атакуют организм;
01:33 — В истории с отравлением Алексея Навального продолжают всплывать всё новые сенсационные подробности;
03:24 — Российские власти наконец-то всерьёз озадачились проблемой дорожающих продуктов;
04:25 — Минздрав России пересмотрел перечень показаний для аборта;
05:31 — Роскосмос накануне осуществил второй за последние шесть лет пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5».
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Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Подкасты , Алексей Навальный , Минздрав РФ , Роскосмос , Apple , Google
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