Паралич, аллергия, смерть: проблемы с вакциной 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:21 — В Великобритании забили тревогу после первого дня применения вакцины;
01:44 — Дети ГМО миф или реальность;
03:53 — Как превратить любой автомобиль в электрокар;
05:26 — Китай успешно запустил свое собственное «искусственное солнце»;
06:57 — Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько будет стоить?
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