Дистанционное образование отправили на доработку 

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00:11 — Гинцбург заявил об исчерпавшем себя закрытии границ;
01:02 — Власти Москвы подтвердили утечку персональных данных москвичей, переболевших COVID-19;
02:00 — Депутаты разрешили полицейским не представляться сразу, вскрывать машины и стрелять при угрозе жизни во время задержания;
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