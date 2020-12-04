Раскрыты потери России от пандемии 

Экономьте время на чтении новостных лент слушайте — самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:46 — У нас украли Новый год. Какие ограничения и где будут действовать в праздники, какие варианты отметить ещё есть;
07:37 — Сколько экономика России потеряет из-за ограничений;
12:09 — Путин уволил Чубайса, так и не назвав его по имени;
18:13 — Черчесов шокировал всё футбольное сообщество.
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