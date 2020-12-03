Кого вакцинируют первыми? 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»
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- 00:11 — Масштабная вакцинация в России начнётся со следующей недели;
- 02:08 — Видеоблогер по фамилии Решетников выгнал на мороз свою беременную подругу;
- 03:22 — Хабиб Нурмагомедов допустил своё возвращение в спорт;
- 04:10 — В ГИБДД рассказали, каким образом можно сделать инспектора счастливым.
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