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Кого вакцинируют первыми? 

Сергей Василенок 5 часов назад
Кого вакцинируют первыми?
Фото: ТАСС
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
  • 00:11 — Масштабная вакцинация в России начнётся со следующей недели;
  • 02:08 — Видеоблогер по фамилии Решетников выгнал на мороз свою беременную подругу;
  • 03:22 — Хабиб Нурмагомедов допустил своё возвращение в спорт;
  • 04:10 — В ГИБДД рассказали, каким образом можно сделать инспектора счастливым.
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Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Подкасты , Хабиб Нурмагомедов , ГИБДД , Apple , Google
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