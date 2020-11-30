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Проверка доходов пенсионеров

Сергей Василенок
7 часов назад
Слушайте главные новости недели в "Рамблер, какие новости?" новостном Рамблер/подкасте:
Проверка доходов пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
00:11 — Проверку доходов российских пенсионеров опровергли;
01:12 — Глава петербургских реконструкторов, управляя БТР, насмерть задавил бизнесмена;
02:35 — Миру предрекли вирус со смертностью 35-40%;
03:51 — В РФ оценили риск начала войны из-за убийства физика;
05:04 — Жители Заводского района Саратова стали свидетелями необычной картины.
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